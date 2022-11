„Fremd sein“ als Oberthema : Max Beckmanns „Apokalypse“ auf Schloss Homburg

Oberberg Eine besondere Kombination von Kunstaktionen können Besucher erleben: eine Sonderausstellung mit Werken des großen deutschen Künstlers und der Besuch in einem „Escape-Room“.

(s-g) Ein außergewöhnliches Großprojekt auf Schloss Homburg vermittelt aus unterschiedlichen Perspektiven was es bedeutet, fremd zu sein. Besucher erleben das Thema „Fremd sein“ in der gleichnamigen Sonderausstellung von Max Beckmanns „Apokalypse“ und einem Live-Escape-Room in der Neuen Orangerie. Bei dem vielfältigen Angebot schlüpfen sie in die Rolle des Betrachters, des aktiven Malers (Atelier im Gartenzimmer) und stellen sich in einem Escape-Room der besonderen Herausforderung, als Flüchtende in die „Republik Fremdistan“ einzureisen.