Oberbergischer Kreis : Zwei Wechsel an der Spitze der Kreispolizei

Oberberg Landrat Jochen Hagt begrüßte den neuen Abteilungsleiter Sascha Himmel sowie die neue Direktionsleiterin Gefahrenabwehr/Einsatz, Gabriele Mälchers.

Polizeidirektor Sascha Himmel ist in der Behörde kein Unbekannter. Er leitete die letzten zwei Jahre die Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz und konnte sich in dieser Funktion bereits mit den vielfältigen Aufgaben einer ländlich strukturierten Behörde vertraut machen. In den beiden letzten Jahren hat er nach eigenen Angaben das Oberbergische schätzen und lieben gelernt. Als drittsicherster Kreis im Land NRW kann er auf gute Statistiken blicken. In Verbindung mit seinen bisherigen Erfahrungen kann er auf eine engagierte und gut aufgestellte Polizei bauen und vertrauen. In seiner Funktion als Abteilungsleiter Polizei möchte er diese gute Arbeit fortsetzen und die strategischen Schwerpunkte seines Vorgängers fortsetzen. Insbesondere den leichten Anstieg im Bereich der Wohnungseinbrüche, die schweren Unfälle auf Landstraßen sowie den Bereich der Bekämpfung von Kinderpornografie hat er dabei im Fokus.