Politik im Oberbergischen Kreis Kreispolitik berät über das neue Mobilitätskonzept

Im vergangenen Jahr hatten auch Bürger in Radevormwald die Gelegenheit, Vorschläge für das geplante integrierte Mobilitätskonzept des Oberbergischen Kreises einzubringen. Unter anderem konnten sich alle Interessierten auf der Webseite mobigator.de/obk/inka mit ihren Anregungen oder Beschwerden melden. Außerdem erhielten rund 16.500 zufällig ausgewählte Haushalte im Kreis die Befragungsunterlagen per Posteinwurf. Das Ausfüllen der Fragebögen und damit die Teilnahme an der Befragung waren freiwillig und anonym. Auf dem Fragebogen wurden Standardfragen zum Verkehrsverhalten an bestimmten Stichtagen gestellt.