Kultur im Oberbergischen Kreis : Kreis lobt Kunstförderpreis aus

Oberberg Die Auszeichnung gilt für alle Kunstsparten und ist mit 2500 Euro dotiert.

Besondere Verdienste um das kulturelle Leben würdigt der Oberbergische Kreis in diesem Jahr zum zwölften Mal mit dem Kulturförderpreis. Er ist mit 2500 Euro dotiert und rückt hervorragende künstlerische Leistungen ins Rampenlicht. Egal die Künstler renommiert in der oberbergischen Kulturszene sind oder als „Newcomer“ arbeiten: Sowohl die freie Kulturszene als auch noch nicht etablierte Kulturschaffende werden gefördert. Einzige Voraussetzung ist ein enger Bezug zum Oberbergischen Kreis.

2019 wird der Förderpreis für alle Sparten (Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik, Literatur und Medienkunst) ausgeschrieben. Künstlerinnen und Künstler können sich selbst bewerben oder empfohlen werden. Bei Interesse ist die Bewerbung im Kulturamt des Oberbergischen Kreises einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September um 12 Uhr. Vorschläge und Bewerbungen können von Einzelpersonen und Institutionen in analoger oder digitaler Form eingereicht werden beim: Oberbergischer Kreis, Der Landrat, Kulturamt, Schloss Homburg 1, z.Hd. Frau Silke Engel, 51588 Nümbrecht,oder per E-Mail an: silke.engel@obk.de.