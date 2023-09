Oberbergischer Kreis Marketing-Auszeichnung für Karriere-Kampagne

(tiy) Der europäische Wirtschaftspreis „German Stevie Awards“ (GSA) zeichnet Leistungen in über 200 Kategorien aus, darunter auch in der Kategorie „Marketingkampagne des Jahres“. Hier konnte sich der Oberbergische Kreis mit seiner Kampagne „Mit uns wird’s rund“ mehrfach platzieren. Damit steht der Oberbergische Kreis somit in einer Reihe von Preisträgern, wie beispielsweise das ZDF Mainz, die Telekom AG oder die Metro AG.