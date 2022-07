Oberbergischer Kreis : Kräuterwanderung rund ums Schloss

Oberberg Die Biologische Station Oberberg bietet einen interessanten Rundgang an. Anschließend wird die „Ausbeute“ bei einem leckeren Imbiss verzehrt.

Die Biologische Station Oberberg bietet in diesem Sommer erneut interessante Exkursionen, Seminare und andere Termine an. So findet am Freitag, 8. Juli, unter dem Motto „Kräuterwissen ist keine Hexerei“ eine Wildkräutertour rund um Schloss Homburg bei Nümbrecht statt. Bei diesem leichten Rundgang haben Teilnehmer Gelegenheit. die Kräutervielfalt von Brennnessel bis Wasserdost. „Sie lernen die aktuell wachsenden Kräuter kennen, die unserer Gesundheit, Seele und Wohlbefinden guttun und lecker schmecken“,. heißt es in der Einladung. „Außerdem erhalten Sie Informationen zur Bestimmung, Sammlung, Verarbeitung und Anwendung unserer wilden Genuss-, Heil-, Gift und Hexenkräuter.“