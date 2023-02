Kultur im Oberbergischen Kreis Konzertsaison am Schloss startet im März

Ob Jazz-Abend, Klassik unter freiem Himmel oder Familienkonzert am Nachmittag – das Konzertprogramm auf Schloss Homburg in Nümbrecht präsentiert ein vielfältiges Angebot, das Ambiente musikalisch zu genießen. Die Saison wird von den renommierten Jazzmusikern Julian und Roman Wasserfuhr aus Hückeswagen am Samstag, 18. März, eröffnet. Die prämierten Musiker stellen mit Jörg Brinkmann ihr neues Album „Mosaic“ vor. Im Vorprogramm spielt das JazzStones-Trio (Stefan Heidtmann, Markus Braun und Marcel Wasserfuhr) Bearbeitungen von Rolling Stones-Klassikern wie „Paint It Black“ bis zu „Under My Thumb“. Tickets gibt es im Vorverkauf für 23 Euro.