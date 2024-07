Kultur im Oberbergischen Kreis Klavierkonzerte auf Schloss Homburg

Unter der Leitung von Professor Falko Steinbach werden zwei Konzerte auf der Bühne der Neuen Orangerie auf Schloss Homburg präsentiert. Professor Falko Steinbach ist seit 1999 Leiter des Bereichs „Piano performance” an der University of New Mexico in Albuquerque und der musikalische Leiter des Internationalen Klavierfestivals Lindlar. Als international anerkannter Konzertpianist und Komponist ist er regelmäßig zu Gast bei den angesehensten Klavierfestivals in Amerika, Europa und Asien.