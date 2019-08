Kinofilm auf Schloss Homburg : Kinofilm über eine legendäre Rockband

Rami Malek als Freddie Mercury in einer Szene des Films „Bohemian Rhapsody". Foto: dpa

Oberberg Der Musikfilm handelt von einer britischen Ausnahme-Rockband der 1970er und 1980er Jahre, die mit ihrem legendären Frontmann alle Charts eroberte und deren Songs heute noch präsent sind.

Ein ganz besonderer Film erwartet Kinofans am Mittwoch, 14. August, auf Schloss Homburg in Nümbrecht. Veranstalter des Kinoabends ist „Film ab!“ Nümbrecht in enger Kooperation mit dem Forum und Schloss Homburg.