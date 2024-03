Leitfaden für Kommunen im Oberbergischen Kreis Keine Solarparks auf wertvollen Böden

Um in den ganzen Prozess eine gewisse Ordnung zu bringen, ist in den vergangenen Monaten auf Kreisebene ein neuer Handlungsleitfaden entwickelt worden, der nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Städte und Gemeinden, Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes sowie Akteure aus den Bereichen Denkmalschutz, Energieversorgung, Forstwirtschaft, Jagd, Klimaschutz und Tourismus waren an den Gesprächen beteiligt. Für die Stadt Radevormwald war Sebastian Krone, Leiter der Stadtplanung, an den Gesprächen beteiligt. Er wird im kommenden Fachausschuss auch der Politik erläutern, was der Leitfaden für die Bergstadt bedeutet.