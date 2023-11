Kirchenjahr endet im Oberbergischen Kreis Katholiken laden zum Christkönig-Treffen

Der Kreiskatholikenrat Oberberg lädt zum ersten Christkönig-Treffen am Samstag, 25. November, um 10 Uhr in die Pfarrkirche St. Severin, Hauptstraße 3, in Lindlar ein. „Nachdem wir uns im letzten Jahr der Aufgabe der ,Schöpfungsverantwortung’ gestellt haben, wollen wir in diesem Jahr unter dem Motto: ,Zwischen Himmel und Erde – zur Theologie der Gemeinde‘ in der Gemeinschaft der Christen in Oberberg in einem Gottesdienst miteinander Gemeinschaft feiern, im Lichte des Evangeliums den Begriff der ,Gemeinde’ theologisch betrachten und mit dem Segen Gottes in den nahenden Advent und in das neue Kirchenjahr gehen“, erklärt dazu der Vorsitzende Torsten Wolter.