Junge Christdemokraten : Junge Union Oberberg will Urwahl bei der Kanzlerfrage

Junge Union Oberberg will Urwahl bei der Kanzlerfrage

Mitglieder der Jungen Union Oberberg bei einer Zusammenkunft in Radevormwald im vergangenen Jahr. Foto: Junge Union Oberberg/Lydia Tittes

Oberberg Am Wochenende ist der Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Mit einem Antrag wollen die jungen Christdemokraten im Oberbergischen Kreis dafür votieren, die Wahl für die künftige Kanzlerkandidatur auf eine breite Basis zu stellen.

() Am Wochenende findet der Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken statt. Auf diesem Parteitag fordert der JU-Kreisverband Oberberg mit den Bezirksverbänden Münsterland, Niederrhein und Ruhrgebiet sowie den Kreisverbänden Bottrop, Dortmund, München-Nord, und Mühlheim, dass der kommende Kanzlerkandidat der Union durch eine Urwahl bestimmt werden soll. Der Deutschlandtag ist das höchste Gremium der Jungen Union und vergleichbar mit dem CDU-Bundesparteitag. Einziger, aber wichtiger Unterschied: Beim Deutschlandtag der Jungen Union ist auch die Bayrische JU, also die CSU vertreten. Der Kreisverband Oberberg entsendet mit dem NRW-JU-Landesschatzmeister Thomas Jüngst und dem oberbergischen Kreisvorsitzenden Moritz Müller zwei Delegierte.