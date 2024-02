Musikalische Förderung im Oberbergischen Kreis Junge Talente musizieren im Schloss

(s-g) Das traditionelle Konzert der oberbergischen Preisträgerinnen und Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend Musiziert“ findet erneut statt, und zwar am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr auf Schloss Homburg bei Nümbrecht. Der Schwerpunkt des Wettbewerbs liegt in diesem Jahr auf Blasinstrumenten, sowohl solistisch als auch mit Klavierbegleitung. In der Ensemblewertung steht zudem das vierhändige Klavierspiel im Mittelpunkt. Die jungen Talente aus dem oberbergischen Kreis werden an diesem Abend ihr außergewöhnliches Talent auf der Schlossbühne präsentieren.