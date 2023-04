Oberbergischer Kreis Jugendleiter-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Oberberg · 18 Teilnehmer absolvierten in der Jugendherberge in Lindlar das Seminar zur so genannten „Juleica“, der offiziellen Jugendleiter-Karte.

17.04.2023, 14:47 Uhr

Die Jugendherberge Lindlar war der Ort der diesjährigen Ausbildung. 18 Teilnehmer waren dabei. Foto: obk