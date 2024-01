Bergische Kostümbörse Jecker Kostümtausch mit närrischem Programm

Mit so einem großen Erfolg hatten wohl nur die kühnsten Optimisten gerechnet: Klar, auch schon im vergangenen Jahr war die Idee der Bergischen Kostümbörse bestens angekommen, aber die Resonanz in diesem Jahr übertraf dann nochmals alle Erwartungen: Und so stand schnell fest, dass Karneval und Nachhaltigkeit sehr wohl zusammenpassen Die KG Närrische Oberberger Engelskirchen und die KG Rot-Weiß Lindlar engagieren sich mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) für Abfallvermeidung.