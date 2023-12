Oberbergische Kreisverwaltung Jäger können nun Online-Termine buchen

Mit Beginn des neuen Jahres können Jagdscheininhaberinnen und -inhaber wieder bei der Unteren Jagdbehörde (UJB) des Oberbergischen Kreises vorsprechen, um die Verlängerung ihrer dort geführten Jagdscheine zu beantragen. Auf Grund der Besonderheit, dass das Jagdjahr jeweils am 1. April eines Kalenderjahres beginnt und am 31. März des Folgejahres endet, besteht erfahrungsgemäß besonders in dem ersten Quartal ein erhöhter Bedarf aus der Jägerschaft an den Dienstleistungen der Unteren Jagdbehörde.