Schloss Homburg : Musikalisches Picknick zu Ehren von Jacques Offenbach

Oberberg Eine besondere Veranstaltung im sommerlichen Rahmen von Schloss Homburg wird zum Offenbach-Jahr angeboten.

Der Komponist Jacques Offenbach wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Seine großen Erfolge errang er in Paris, gebürtig kam er jedoch aus dem Rheinland. Zum Offenbach-Jahr 2019 lädt das Museum und Forum Schloss Homburg für Sonntag, 4. August, 17 Uhr, zu einem Picknickkonzert ein, unter dem Titel „Offenbach auf den Flügeln des Gesanges“. Dabei werden Lieder und Cellokompositionen von Jacques Offenbach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Camille Saint-Sans, Franz Lachner, Jean-Louis Duport und Nicholas Charles Bochsa dargeboten.

Das Picknick findet auf der mittleren Schlossterrasse statt, bei schlechtem Wetter in der Neuen Orangerie des Museums und Forum Schloss Homburg. Im selben Jahr, als Jakob Offenbach in Köln zur Welt kam, starb Jean-Louis Duport, bedeutendster Cellist Frankreichs, in Paris. 14 Jahre später versuchte der junge Offenbach selbst sein Glück als angehender Cellovirtuose. Bald darauf fand er Aufnahme in den wichtigsten Pariser Salons und wurde als Liszt oder Paganini des Violoncellos gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Sein kompositorisches Schaffen war anfangs vor allem seinem Instrument gewidmet. Erst nach und nach wandte er sich dem Genre „Komische Oper“ zu, dessen Hauptvertreter er wurde.