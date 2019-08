Oberbergischer Kreis : Bauernmarkt und neuer Tuchmarkt

Oberberg Viele Anbieter sind auf den Märkten in dem historischen Ambiente zu erleben. Der Tuchmarkt ist eine neue Veranstaltung im Programm des Museums.

Zwei größere Veranstaltung locken in den kommenden Wochen ins Freilichtmuseum Lindlar. Ein Bauernmarkt findet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt: Reges Markttreiben herrscht dann mit mehr als 120 Ausstellerinnen und Ausstellern und einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten, hausgemachten Spezialitäten und regionalen Köstlichkeiten. Im Angebot sind Obst, Likör und Marmeladen, Backwaren, Wurst und Käse, Schafswollsocken, Schmuck, Seife, Holzspielzeug, Keramik, Hüte, Kleidung, Gewürze, Pflanzen, biologische Baustoffe und vieles mehr. Zusätzlich gibt es zahlreiche Handwerksvorführungen wie in der Schmiede, der Bäckerei, der Sattlerei.