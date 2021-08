Kreditinstitut im Bergischen : Ingo Stockhausen – vom Azubi zum Chef

Oberberg Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Oberberg feierte sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Auch Landrat Jochen Hagt war unter den Gratulanten.

Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Oberberg eG, schaut auf 40 Jahre bei der Bank zurück, in der er als Azubi angefangen hat. Nun wurde dieses Jubiläum mit einer Feierstunde gewürdigt, an der neben Aufsichtsrat und Vorstand auch die Beiräte sowie die erweiterte Führungsebene der Volksbank Oberberg und die Familie des Jubilars teilnahmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Udo Meyer begrüßte als Gäste unter anderen Siegfried Mehring, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen, Uwe Fröhlich, Co-Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG, deren stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Stockhausen ist und als Vertreter der genossenschaftlichen Nachbarbanken, Lothar Uedelhoven, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank eG Bergisch Gladbach – Leverkusen. Auch der oberbergische Landrat Jochen Hagt gehörte zu den Gästen.

In seiner Laudatio hob Mehring die Verwurzelung Stockhausens in die genossenschaftliche Organisation hervor. Im Anschluss ehrte er den Jubilar mit der höchsten Auszeichnung des Verbandes, der Ehrennadel in Gold. Lothar Uedelhoven erklärte in seiner Ansprache, an Stockhausen gerichtet: „Die Volksbank Oberberg trägt deine Handschrift.“ Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Oberberg, Manfred Schneider, gratulierte im Namen der aktuellen und ehemaligen Vorstandskollegen, die ebenfalls Gäste waren.