Volksbank Oberberg Ingo Stockhausen ist seit 25 Jahren im Vorstand

In den darauffolgenden Jahren erwarb er sich weitere Qualifikationen bis hin zum Diplombankbetriebswirt. Er erweiterte sein Wissen und seine Fachkenntnisse in allen Sparten des Bankgeschäftes, wobei sein Hauptaugenmerk auf dem stetigen Auf- und Ausbau des Firmenkundengeschäftes lag. Mit der Übernahme der Bereichsleitung für das gesamte Firmenkundengeschäft der Bank erteilte ihm der Vorstand 1994 Prokura bevor er dann 1999 selbst in den Vorstand berufen wurde. „Außergewöhnliches Fachwissen und hohes kaufmännisches Verständnis, gepaart mit einem integrativ ausgeprägten und fairen Umgang mit den Geschäftspartnern sowie sein ausgesprochen guter Draht zu seinen Mitarbeitern, zeichnen die Vorstandstätigkeit des 61-jährigen Stockhausen aus“, teilt die Volksbank mit. Durch seine jahrzehntelange Tätigkeit in vielen Sparten des Unternehmens, dem er seit 2007 als Nachfolger von Klaus Gläser als Vorstandsvorsitzender vorsteht, habe sich Stockhausen in dieser Zeit nicht nur im oberbergischen Geschäftsgebiet der Bank, sondern auch in diversen Gremien einen bundesweiten Namen als Genossenschaftsbanker gemacht. Stellvertretend sei hier seine Tätigkeit als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der DZ Bank AG, Deutschlands zweitgrößter Bank, genannt, teilt die Volksbank mit.