Schulpsychologischer Dienst im Kreis Immer mehr Schüler mit psychischen Problemen

Der Schulpsychologische Dienst im Oberbergischen Kreis hat seinen Jahresbericht für 2023 vorgelegt. Und dieser zeigt deutlich: Die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen sind auch nach dem Ende der Corona-Pandemie noch immer groß. „Die Brüche, Lücken und Verunsicherungen in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung sind bei den jungen Menschen nicht mit dem normalen Wiederbesuch in der Schule verflogen“, heißt es in den Bericht.