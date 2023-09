Kreis bietet Fachtagung für Traumapädagogik Im Notfall in einer Gruppe richtig handeln

In Workshops, angeleitet durch den Verein Outdoor Oberberg, lernten die Teilnehmer, unter schwierigen Bedingungen und in Notfallsituationen in einer Gruppe zu handeln. Es wurden theoretische Inhalte zur Erlebnispädagogik, Teilbereiche aus Erste Hilfe aber auch handwerkliche Skills, wie das Bauen einer Trage, vermittelt.