Öffentlicher Nahverkehr im Oberbergischen Kreis : Würgt Corona den Nahverkehr ab ?

Die Linie 339 fährt zwischen Rade und Hückeswagen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Oberberg Die Industrie- und Handelskammer Köln sieht durch den Homeoffice-Trend Folgen für Verkehrsunternehmen in der Region Köln – das ist das erste Ergebnis einer Analyse mit der Hochschule RheinMain.

Busse und Züge, die zeitweise gar nicht oder nur mit geringer Auslastung fahren; Pendlerinnen und Pendler, die nur noch das Auto nehmen: Die drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sind offensichtlich. Doch was bedeutet das für die Ziele der Verkehrswende? Die IHK Köln hat in Zusammenarbeit mit der Hochschule RheinMain eine erste Analyse der Corona-Folgen für den ÖPNV in der Region Köln vorgelegt.

„Die Studie belegt, dass die Pandemie eine ernste Gefahr für die Verkehrswende ist“, sagt Dr. Ulrich S. Soénius, Geschäftsführer Standortpolitik der IHK Köln. „Es ist zwar erfreulich, dass die Politik in der Krise geholfen hat, das ÖPNV-Angebot aufrechtzuerhalten. Die eigentliche Bewährungsprobe folgt aber erst noch: Trotz der Lasten durch die Pandemie darf nicht bei den Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur gespart werden.“ Am Ausbau der Infrastruktur und einer besseren Vernetzung führe weiterhin kein Weg vorbei.

Wichtig sei auch, die vorhandenen Mittel effizienter einzusetzen: „Wir brauchen eine Beschleunigung der Planungsverfahren und mehr Verkehrskompetenz in den Verwaltungen“, sagt Soénius. Gerade in ländlichen Regionen sollten sich die Verkehrsanbieter als Mobilitätsdienstleister verstehen. „Wir sehen hier viele gute Ansätze. Manchmal enden Mobilitätsangebote aber an der nächsten Stadt- oder Kreisgrenze. Das wird den Bedürfnissen der Menschen in einer hochvernetzten Region nicht gerecht.“

In den vergangenen Jahren hat der ÖPNV in der Region Köln auch aus Sicht der regionalen Wirtschaft stetig an Bedeutung gewonnen. So stiegen etwa die Einnahmen der Verkehrsanbieter durch Job- und Großkundentickets kräftig an. Insgesamt werden rund ein Viertel aller Wege in der Region aus beruflichen Gründen zurückgelegt.

Die Corona-Pandemie, das zeigt die Studie, hat diese Entwicklung vorerst unterbrochen. Während nach dem ersten Lockdown bald wieder genauso viele Autos auf den Straßen unterwegs waren wie vor der Krise, war die Auslastung des ÖPNV noch vor dem zweiten Lockdown im Herbst weiterhin um rund 20 Prozent geringer. Im Frühjahr 2020 war sie im Vergleich zum Januar sogar um etwa 70 Prozent zurückgegangen. Weit weniger nachgefragt waren und sind auch die Dienste von Taxiunternehmen, deren Bedeutung für den ÖPNV häufig unterschätzt wird.