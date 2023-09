Ausflugsziel im Oberbergischen Kreis Das sind die Herbstferienaktionen im Freilichtmuseum

In den Herbstferien gibt es wieder viele spannende Angebote für alle Altersgruppen auf dem Gelände des LVR-Freilichtmuseums in Lindlar. Während der gesamten Ferienzeit, vom 1. bis zum 15. Oktober, finden Mitmachaktionen und Museumsrundgänge zu unterschiedlichen Themen statt – vom Backen im historischen Backhaus über eine herbstliche Kräuterwanderung in den Museumsgärten bis hin zum Seileschlagen in der Seilerei.