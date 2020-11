Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge : Spendensammlung wird ausgesetzt

Radevormwald Die Corona-Pandemie wirkt sich mittlerweile auch auf Spendenorganisationen wie den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) aus – neben den vielen existenzbedrohenden Einschränkungen, die viele Betriebe, Unternehmen und Veranstalter hinnehmen müssen.

Vom 1. bis 30. November sollte eigentlich die traditionelle Spendensammlung des Volksbundes auch in Oberberg stattfinden. Doch: „Um unsere ehrenamtlichen und freiwilligen Sammler und die potentiellen Spender nicht zu gefährden, setzen wir die Sammlung bis auf weiteres aus“, kündigt der VdK an. Als Folge befürchtet der Verband aber einen erheblichen Spendenrückgang. Dabei ist der Volksbund zur Finanzierung seiner Arbeit auf Spenden angewiesen. Die Ergebnisse der traditionellen Haus- und Straßensammlung tragen hierzu maßgeblich bei.

Der VdK pflegt Kriegsgräber beider Weltkriege – aktuell mehr als 2,8 Millionen Gräber auf 832 Friedhöfen in 46 Staaten Europas und Nordafrikas. Er klärt Schicksale. Seit 1989 hat der Verband in Osteuropa mehr als 950.000 Kriegstote geborgen, zum Großteil identifiziert, auf neuen Friedhöfen bestattet und die Angehörigen informiert. In seiner öffentlich zugänglichen Online-Datenbank befinden sich mehr als 4,8 Millionen Daten über Kriegstote und Vermisste. Der VdK organisiert auch internationale Jugend- und Friedensarbeit. In Sommercamps oder Schulprojekten lernen Jugendliche aus ganz Europa einander kennen, beschäftigen sich mit den Ursachen und Folgen der Kriege und setzen sich gemeinsam für ein friedliches Europa ein. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Erinnerung an Krieg und Diktatur – mithin die Arbeit des Volksbundes – von großer Bedeutung für den Erhalt des Friedens in Europa.