Ähnliches Ergebnis wie Radevormwalder Machbarkeitsstudie Gutachten sagt: Wiehltalbahn ist nicht förderfähig

Bei der Untersuchung der betrieblichen Machbarkeit kam das Gutachterbüro zu dem Schluss, dass ein Kreuzungsbahnhof in Wiehl eingerichtet werden müsste. Der Bau eines Kreuzungsbahnhofs in Bielstein wäre zwar aus betrieblicher Sicht besser. Allerdings lässt die bauliche Lage dort mit einem Supermarkt an der Nordseite und dem Straßenraum im Süden dies nicht zu. Wesentlicher Kostenfaktor würde die Sanierung der Infrastruktur der Bahnanlagen sein. Im Rahmen der Maßnahmen müssten vor allem der Oberbau, die Bahnübergänge, die Leit- und Sicherungstechnik und einige Brückenbauwerke ertüchtigt werden. Insgesamt wurden von den Gutachtern Grobkosten in Höhe von rund 70 Millionen Euro ermittelt.