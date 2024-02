Politik im Oberbergischen Kreis Grüne schlagen Jugendberufsagentur vor

Jugendberufsagenturen könnten die Integrationschancen von Jugendlichen verbessern, indem sie eine Vernetzung von vorhandenen Institutionen (Arbeitsagentur, Jobcenter, Jugendamt) forcieren und somit Kompetenzen und Ressourcen bündeln. Bundesweit gebe es bereits viele erfolgreiche Beispiele. „Der oberbergische Kreis ist eine von vier Ausnahmen in NRW, in denen noch keine solche Agentur gegründet wurde“, stellt die Fraktion fest. „Aus unserer Sicht stellt dieser Umstand eine verpasste Chance dar, auch weil der Oberbergische Kreis damit nicht von Vernetzungs- und Weiterbildungsangeboten in diesem Bereich profitiert und Ressourcen ungenutzt lässt, die abgerufen werden könnten.“