Dorfservice des Oberbergischen Kreises Große Resonanz auf „Dorfgespräche“ der Kreisverwaltung

Bei sechs Veranstaltungen im Kreisgebiet hat der Dorfservice Oberberg in diesem Jahr bereits mit insgesamt 41 Dorfgemeinschaften über ihre aktuelle Situation und die Herausforderungen vor Ort beraten. Die Dorfgespräche erfolgten oft in Kooperation mit der jeweiligen Stadt- und Gemeindeverwaltung, so zum Beispiel in Engelskirchen, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Wiehl und Wipperfürth.