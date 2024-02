Oberbergischer Kreis Kreis freut sich über Nachwuchs beim Rettungsdienst

Kreisdirektor Klaus Grootens hat in einem feierlichen Gratulationstermin den erfolgreichen Abschluss gleich mehrerer Nachwuchskräfte gewürdigt. Ein besonderer Glückwunsch ging an Alissa Härtel, die ihre Ausbildungszeit aufgrund sehr guter Leistungen um sechs Monate verkürzen konnte. Sie hat ihre Ausbildung zur Vermessungstechnikerin damit bereits Ende Januar 2024 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat Alissa Härtel neben der schulischen Ausbildung in Köln praktische Einsätze im Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster des Oberbergischen Kreises absolviert.