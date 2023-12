Oberbergischer Kreis Gerüchte um Kosten für Neubau sorgen für Ärger

Die angeblichen Kosten für den Erweiterungsbau des Kreishauses in Gummersbach sorgen in der Politik auf oberbergischer Ebene derzeit für Zündstoff. Die konservativ-liberalen Kreistagsfraktionen – CDU, FDP/FWO/DU und UWG – üben in einer Pressemitteilung deutliche Kritik an der SPD, der sie vorwerfen, die Gerüchteküche über die Kosten für den Bau anzuheizen.