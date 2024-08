Bergischer Abfallwirtschaftsverband Gemeinsam gegen den wilden Müll

Das Infomobil kommt am Freitag, 16. August, 9 bis 12 Uhr, auf den Marktplatz nach Wipperfürth, am kommenden Mittwoch, 21. August, 9.30 bis 12 Uhr, auf den Marktplatz nach Radevormwald, am Samstag, 21. September, ab 14.30 Uhr auf das Gelände des Wertstoffhofs Oberberg Nord An der Schlossfabrik und am Freitag, 27. September, 8 bis 11 Uhr, vor das Rathaus in Wermelskirchen an der Telegrafenstraße.