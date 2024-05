Auch Radevormwalder aufgerufen Brodesser macht sich für USA-Austausch stark

In diesem Jahr kann die 15-jährige Marla Röser aus Engelskirchen für ein Schuljahr in den „American Way of Life“ eintauchen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Brodesser hat sie als Stipendiatin für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt. Über das Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages wird die Schülerin eine High School besuchen, in einer Gastfamilie leben und viele neue Freundschaften schließen. Los geht es für sie im Sommer 2024.