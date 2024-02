Kultur im Oberbergischen Kreis Funk-Band „Radius“ spielt auf Schloss Homburg

Radevormwald · Die Mitglieder der Band sind allesamt erfahrene Musiker in der deutschen und europäischen Musikszene. Sie treten am 8. März in der Neuen Orangerie des Schlosses auf.

17.02.2024 , 12:00 Uhr

Die Band „Radius“ gastiert im Oberbergischen Kreis. Foto: Tina Peißker

Mit „Radius“ spielt am Freitagabend, den 8. März eine der bekanntesten deutschen Funk-Bands auf der Schlossbühne. Seit mehr als zehn Jahren rockt die Band mit ihrer energiegeladenen Musik die Bühnen. „Mit einer Mischung aus Backbeat und funky Basslines geht ihre Musik direkt ins Herz“, heißt es in der Ankündigung. Für ihr aktuelles Album „Tight Game“ haben die beiden Bandleader Jonas Vogelsang und Stefan Rey ihre Songs mit Einflüssen aus Soul, Jazz und Pop angereichert. Die beiden Wahlkölner sind mittlerweile fester Bestandteil der deutschen Jazz- und Popszene und haben für „Radius“ Freunde um sich versammelt, die zusammen unvergessliche Konzertabende versprechen. „Alles ist dem Groove untergeordnet, erinnert mal an Stevie Wonder und Vulfpeck, mal an eine Mischung aus Bob Marley und Herbie Hancock“, schildern die Veranstalter den Stil der Formation. Die Mitglieder der Band sind allesamt erfahrene Musiker in der deutschen und europäischen Musikszene. Sie haben bereits mit Größen wie der WDR-Bigband, Die Fantastischen Vier, Heavytones, der HR Bigband, Chris Potter, Becca Stevens, Bob Mintzer, Tom Gaebel, Jamal Thomas und Jeff Cascaro auf der Bühne gestanden und bringen diese Erfahrung in jeder Radius-Performance ein. Info Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Neuen Orangerie, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro und an der Abendkasse für 25 Euro über www.schloss-homburg.de.

(s-g)