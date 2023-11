Oberbergischer Kreis Für jeden Azubi gibt‘s eine Stelle – theoretisch

Pascal Sahlmen, der Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit für Rhein-Berg, Oberberg und Leverkusen, brachte die Situation gleich zu Beginn auf den Punkt: „In den vergangenen Monaten ist das Thema Fachkräftemangel wohl für jeden sichtbar und spürbar geworden“, sagte er beim aktuellen Pressegespräch zum aktuellen Ausbildungsmarkt in der Region. Die Leute erlebten Einschränkungen im privaten Bereich, die in erster Linie lästig seien. „Wenn man nicht am Wunschtag einen Frisörtermin bekommt. Oder die Reifen nicht sofort gewechselt werden können“, nannte er als Beispiele. „Aber es hat auch Auswirkungen auf Unternehmen – wenn Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist.“ Und das habe dann volkswirtschaftliche Auswirkungen. Was man dagegen tun könne: „Einmal die Umschulung und Qualifizierung von Menschen in Beschäftigung. Dann das internationale Geschäft – und nicht zuletzt die berufliche Ausbildung jüngerer Menschen vor Ort.“