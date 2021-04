Extra-Kontingent für Oberbergischen Kreis : Menschen ab 60 können Astrazeneca-Impfung nutzen – Anmeldung läuft über Ostertage

Oberberg Das Land stellt ein besonderes Kontingent für Impfwillige bereit. Von Karsamstag bis Ostermontag können sich Bürger anmelden. Die Betriebszeiten im Impfzentrum werden zudem ab 10. April ausgedehnt.

Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 60 Jahren haben zwischen Samstag, 3. April, und Montag, 5. April, im Rahmen einer Sonderaktion des Landes die Chance, Astrazteneca-Impftermine zu buchen. Hierfür stellt das Gesundheitsministerium bis zum 18. April landesweit 434.000 Impfdosen zur Verfügung. Davon werden 6770 Dosen an das oberbergische Impfzentrum in Gummersbach geliefert. Buchbar sind die Termine ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 116 117 01 sowie online unter www.116117.de. Bereits im Vorfeld weisen die Verantwortlichen der Kassenärztlichen Vereinigungen in einer Pressemitteilung darauf hin, dass das Terminbuchungssystem voraussichtlich an seine Belastungsgrenze kommt.