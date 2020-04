Corona-Fälle im Kreis : Fünfter COVID-19-Todesfall im Oberbergischen Kreis

Oberberg Am Samstag Nachmittag sind zwei weitere Todesfälle in Folge einer Infektion mit SARS-CoV-2 im Oberbergischen Kreis bestätigt worden. Es handelt sich um einen 56-jährigen Mann aus Marienheide und um eine 77-jährige Frau aus Engelskirchen.

Damit erhöhte sich die Zahl der Menschen, die an den Folgen einer Corona-Infektion im Kreis verstorben sind, auf nun mehr insgesamt fünf.

Insgesamt gibt es nach dem Stand Samstag 314 bestätigte Fälle, acht merh als tags zuvor. 115 Personen sind mittlerweile gesund entlassen worden. 25 Personen sind aktuell in stationärer Behandlung, fünf davon werden beatmet. 196 positiv getestete Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne, ebenso 93 Kontaktpersonen. Zudem befinden 135 Personen in vorsorglicher häuslicher Isolation.