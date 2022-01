Programmvorschau für Februar und März : Im Freilichtmuseum plant man schon den Frühling

Eine Biene fliegt Apfelblüten an. Um die Pflege von Obstbäumen geht es bei einem Seminar im März. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Oberberg Kräuterwanderungen, ein Seminar zum Obstbaumschnitt und Tipps für naturnahes Gärtnern erwarten Besucher bereits ab Ende Februar auf dem Gelände des Landschaftsverbandes bei Lindlar.

Mitten im Winter schaut man beim Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes in Lindlar bereits voraus auf den Frühling . Für Interessierte wird es bereits ab dem späten Februar interessante Angebote geben.

So findet am Samstag, 19. Februar, von 14 bis 16 Uhr die Führung „Kräuter und ihre Verwendung“ statt. Die Teilnehmer können die Kräuterexpertin Marianne Frielingsdorf beim Rundgang durch das Museum begleiten und dabei viel erfahren über essbare Blüten und Wildgemüse, über Heilpflanzen und Würzkräuter bis zur Abwehr von Insekten. Neben dem Museumseintritt betragen die Kosten fünf Euro pro Person. Die gleiche Wanderung findet auch am Mittwoch, 9. März, statt.