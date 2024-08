Ausflugsziel im Oberbergischen Freilichtmuseum lädt zum Gartentag ein

Das Freilichtmuseum, auf dessen Gelände das bäuerliche Leben in der bergischen Region dokumentiert wird, bietet in den kommenden Monaten noch weitere interessante Termine an. So findet am Wochenende des 24. und 25. August von 10 bis 18 Uhr ein Bauernmarkt auf dem Gelände statt. Im Oktober wird es wieder bewährte Veranstaltungen wie das Obstwiesenfest und das Kartoffelfest geben.