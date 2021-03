Politik im Oberbergischen Kreis : Maskenskandal: Linke will Transparenz

Maskenskandal: Linke will Transparenz

Oberberg Auch im Oberbergischen Kreis sollen einschlägige Geschäfte untersucht werden, fordert die Fraktion Die Linke nach den Skandalen, in die die CDU/CSU verstrickt war.

Um für Transparenz zu sorgen, schlägt nun die Fraktion Die Linke im Oberbergischen Kreis vor, dass die Verwaltung in Gummersbach „bisherige Vergaben für Masken, Luftfilter und andere Anschaffungen im Zusammenhang mit der Pandemie noch einmal intensiv überprüfen“ soll. Zudem will die Fraktion wissen, ob Kreistagsmitglieder mit Hinweisen oder anderen Aktionen Einfluss auf die Auftragsvergaben genommen haben.

Die erwähnten Skandale beträfen längst nicht mehr die Ebene der Bundesparteien, so die Linke: „So wurde am Montag der stellvertretende Schulverwaltungsamtsleiter (CDU) in Düsseldorf freigestellt, nachdem bekannt geworden war, dass er bei einer Hamburger Firma, deren Produkte von seiner Ehefrau vertrieben werden, Luftfilter für mehrere Million Euro ohne korrekte Ausschreibung bestellt haben soll.“