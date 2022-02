Kirche in Radevormwald : „Wir müssen reden“ – Forum zur Krise der Kirche

Radevormwald Das Katholische Bildungswerk im Oberbergischen Kreis und der Kreiskatholikenrat Oberberg laden für den kommenden Donnerstag alle Katholiken in der Region zu einem Online-Forum unter dem Titel „Wir müssen reden!“ ein.

Die katholische Kirche in Deutschland ist in einer schweren Krise. Der Hauptgrund: Der Vorwurf, bei Fällen von sexuellem Missbrauch durch Pfarrer nicht konsequent gehandelt, sondern die Täter teilweise geschützt zu haben. Dieser Vorwurf wird auch im Fall eines 70-jährigen Ex-Geistlichen erhoben, der unter anderem in Gummersbach und Wuppertal tätig war. Am Freitag hat das Landgericht Köln den Mann zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ihm werden 72 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen vorgewurden. Der Pfarrer war vorübergehend auch in Radevormwald als Seelsorger für die Mitarbeiter des Hospizes tätig, hier hatte er jedoch keinen Kontakt zu Minderjährigen (unsere Zeitung berichtet).

Das Katholische Bildungswerk im Oberbergischen Kreis und der Kreiskatholikenrat Oberberg laden für den kommenden Donnerstag alle Katholiken in der Region zu einem Online-Forum unter dem Titel „Wir müssen reden!“ ein. Es gebe „Redebedarf ohne Ende“, heißt es in der Ankündigung, und zwar „über die vielen Enttäuschungen, Beschädigungen, Formen des Missbrauchs in der Kirche, über Vertrauensverlust, Kirchenaustritte, Distanzierung vom kirchlichen Leben, über den Umgang mit queeren Menschen in der Kirche wie auch über Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche“. Das Forum beginnt am Donnerstag, 3. März, um 19.30 Uhr und wird bis etwa 21 Uhr dauern. Der Zugangs-Link lautet https://zoom.us/j/96184302890.