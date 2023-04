Waldwirtschaft im Oberbergischen Land Oberster Förster der Region geht in den Ruhestand

Besondere Verdienste habe sich der scheidende Regionalforstamtsleiter durch seine Arbeit für die Forsteinrichtung erworben, die gewährleiste, dass durch die Bewirtschaftung nicht mehr Holz genutzt werde als nachwächst. Die Liebe zur Natur habe der junge Kay Boenig bei der Waldarbeit in den Schulferien entdeckt. Nach dem Abitur studierte er in Freiburg Forstwissenschaften, nach dem Abschluss im Jahr 1981 leistete er seinen Referendardienst im Gebiet des heutigen Nationalparks Eifel. Mit 27 Jahren übernahm er die Leitung des Forstplanungsbezirks Bergisches Land in Wipperfürth, kümmerte sich um Waldinventur und Waldbiotop-Kartierung.