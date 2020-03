Internationaler Frauentag : Internationaler Frauentag auf Schloss Homburg

Radevormwald/Oberberg Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März findet erneut die FiLiA der Gleichstellungsbeauftragten im Oberbergischen Kreis sowie des Aggerverbandes statt. Veranstaltungsort ist diesmal Schloss Homburg.

Der Tag auf Schloss Homburg beginnt am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr in der Orangerie mit musikalischen Beiträgen von Mechtild Franke und einem Impuls-Vortrag der Buchautorin Simone Schiffner-Backhaus zum Thema „Für jeden Tag ein paar Flügel – Individuelle Gestaltungsräume in jeder Lebensphase“.