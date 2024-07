Sommeraktionen im Oberbergischen Kreis Das bietet das Ferienprogramm im Freilichtmuseum

In der vierten Ferienwoche können am Mittwoch, 31. Juli, von 10 bis 14 Uhr individuelle Postkarten gestaltet werden. Liebe Grüße aus der Ferne oder der Heimat sind mit selber gemachten Karten noch viel schöner. „Seile – eine starke Verbindung“ lautet das Motto am Donnerstag, 1. August, von 14 bis 17 Uhr. In der Seilerei Schaukowski zeigt der Museumshandwerker die Arbeit mit Kammgeschirr, Leitholz und Litze. Das gleiche Angebot gibt es am 8. und am 15. August. Armbänder und Schlüsselanhänger filzen können die Besucher am Freitag, 2. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Am 3. August heißt es wieder von 13 bis 16 Uhr „Spiele mit Köpfchen“.