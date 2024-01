Bergischer Abfallwirtschaftsverband Bergische Kostümbörse findet erneut statt

„Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Aussortieren: Raus mit der Weihnachtsdeko und ran an die Karnevalskisten“, heißt es in einer Mitteilung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV). „Die Produktion und der Konsum von Kleidung und zum Teil auch die Kurzlebigkeit von Kleidungsstücken stellt ein Problem für unsere Umwelt dar und ruft damit die BAV Abfallberatung mit ihrem Zero Waste Club auf den Plan.“ Und wer kenne die Jecken in der Region besser als die ortsansässigen Karnevalsvereine? Daher freut sich der BAV über die Zusammenarbeit mit der KG Närrische Oberberg aus Engelskirchen und der KG Rot-Weiß Lindlar. Sie wollen im Rahmen der zweiten Bergischen Kostümbörse vielen Kostümen eine weitere Session schenken.