Oberbergischer Kreis : Erneute Kritik am Service zur Kfz-Zulassung

Nachdem besonders aus Radevormwald in den vergangenen Wochen Kritik am bürgerunfreundlichen Service zur Kfz-Zulassung der Kreisverwaltung gekommen ist, schlägt nun die Linken-Fraktion auf Kreisebene in die gleiche Kerbe.

Kritik wird vor allem an dem umständlichen bürokratischen Prozedere geübt, der manche Bürger zwingt, Dienstleister zu beauftragen. In einem Antrag für den Kreisausschuss erinnern die Linken daran, dass sie bereits vor zwei Jahren die Sorge geäußert hätten, dass das System der Kfz-Zulassung „dazu führen würde, Händlern ein neues Geschäftsmodell zu ermöglichen“. Die Verwaltung habe das verneint. Nun jedoch gebe es Aushänge in den Ämtern, auf denen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass man Dienstleister beauftragen könne – für die Linken ein fragwürdiges Vorgehen.

Derweil gibt es in den sozialen Medien weiter Kritik an den Zuständen rund um die Kfz-Zulassung. Auf die Beschwerde eines Nutzers schreibt eine Kommentatorin: „Um einen Termin beim Straßenverkehrsamt Gummersbach zu bekommen, muss man exakt um 0 Uhr vorm PC sitzen. Da werden die Termine freigeschaltet. Wenige Minuten später ist alles schon ausgebucht. Wir haben das Spielchen schon hinter uns.“