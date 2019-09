Sammlung in Schloss Homburg : Playmobil-Ausstellung begeistert die Besucher

Oberberg Zu sehen sind ausgewählte Schwerpunkte mit vielen Figuren, so ein Ritterturnier, die Zeit Napoleons und so fort.

So werden ausgewählte Schwerpunkte wie das höfische Ritterturnier, die napoleonische Besatzungszeit im Bergischen Land oder die Geschichte von Schloss Homburg anschaulich. „Die Playmobil-Sets stehen in einer engen Beziehung zur Dauerausstellung. Mit den aufwendig gestalteten Playmobil-Szenen aus tausenden Figuren und Zubehör wird die Sammlung in eine verständliche Bildsprache übertragen“, sagt Kreisdirektor und Kulturdezernent Klaus Grootens. Die Ausstellung deckt das Zeitalter der Dinosaurier (im Ausstellungsraum White Cube) bis hin zur Industrialisierung im Schloss ab. In der Orangerie bevölkern Heerscharen von Playmobil-Figuren die fünf Erdteile. „Das Spielzeug wird hier zum Kulturträger“, sagt Dr. Klaus Tiedeken, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Köln, deren Kulturstiftung die Sonderausstellung unterstützt.