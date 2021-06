Schulpsychologischer Dienst in Oberberg : Schulpsychologen erleben ein ganz besonderes Jahr

Oberberg Die Corona-Pandemie hat vor allem die Mädchen und Jungen in den Schulen hart getroffen. Der ständige Wechsel zwischen Präsenzunterricht, Homeschooling und Hybridunterricht hat Spuren hinterlassen.

Das spürt auch der Schulpsychologische Dienst des Oberbergischen Kreises, der jetzt mit seinem Jahresbericht Einblicke in seine aktuelle Arbeit in einem nicht einfachen Jahr gibt. Am 16. März 2020 begann der Schullockdown – „und wie ein Tsunami überrollte die Pandemie Schüler, Eltern, Lehrkräfte und alle am Schulleben Beteiligte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Es sei vergangenes Frühjahr nicht zu ahnen gewesen, dass man bis heute noch nicht zum normalen Schulalltag zurückkehren würde können. „Es wird deutlich, dass der Schulpsychologische Dienst auch in diesen schwierigen Zeiten kreative Wege gefunden hat, die Familien und die Schulen fachlich zu unterstützen“, sagt Schuldezernentin Birgit Hähn.