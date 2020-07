Freizeittipps fürs Oberbergische : Entdeckungstour im Lebensraum Steinbruch

Oberberg Die Biologische Station Oberberg bietet im August Exkursionen und Wanderungen an. Es geht um Wacholder, Fossilien und Kräuter. Da dürfte der eine oder andere Tipp auch für die Radevormwalder dabei sein.

Veranstaltungstechnisch sieht es in der Bergstadt derzeit eher mau aus. Für Kinder gibt es den Ferienspaß, ansonsten nutzen die Menschen gerne die Wanderwege, fahren Fahrrad oder unternehmen Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Alternativen für die Freizeitgestaltung bietet vom 7. bis 27. August auch die Biologische Station Oberberg, die jetzt auf Exkursionen, Seminare und andere Termine aus dem Veranstaltungsprogramm hinweist. Da dürfte der eine oder andere Tipp auch für die Radevormwalder dabei sein. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich. Nur angemeldete Personen können über eventuelle Programmänderungen informiert werden, teilt die Biologische Station mit. Sofern es bei der Veranstaltung nicht anders vermerkt ist, erfolgt die Anmeldung bei der Biologischen Station Oberberg, Rotes Haus, Schloss Homburg 2, in Nümbrecht, Tel. 02293 9015-0, montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr, per Fax unter 02293 9015-10 oder per E-Mail an oberberg@bs-bl.de



Lebensraum Steinbruch Teilnehmer können am Freitag, 7. August, auf Entdeckungstour im Lebensraum Steinbruch gehen und erfahren mehr über Glockenfrosch & Co. In den Grauwacke Steinbrüchen der Bergischen Grauwacke Steinbruchbetriebsgesellschaft (BGR) in Lindlar erwarten die Gäste Sekundärbiotope, in denen Arten zu finden sind, die man sonst eher in Flussauen oder Gebirgen antrifft. Treffpunkt um 19 Uhr ist der Kundenparkplatz der BGS, Brungerststraße 21. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder und zwölf Euro für Familien.



Wacholder – mehr als nur Gewürz und Getränk Auf diesem Spaziergang zur Branscheider Wacholderheide lernen die Teilnehmer so manche Besonderheit der Wacholderpflanze kennen und erfahren, wie die Landschaft entstanden ist und erhalten werden kann. Die Strecke ist 2,5 Kilometer lang. Treffpunkt am 8. August um 13 Uhr ist in Reichshof/Eckenhagen, Wanderparkplatz Hecke/Hundhausener Straße. Die Teilnahme kostet vier Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder und zehn Euro für Familien.

Die Welt der Fossilien entlang des Lindlarer Steinhauerpfades Am Sonntag, 9. August, gibt es diese faszinierende Themenwanderung in die Welt der Fossilien entlang des Lindlarer Steinhauerpfades. Die Streckenlänge beträgt 5,8 Kilometer, Treffpunkt um 11 Uhr ist in Lindlar, Parkplatz am Steinkühlerbrunnen, Dr. Meinerzhagen Straße im Zentrum. Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen. Die Teilnahme kostet 13 Euro für Erwachsene und für Jugendliche bis 16 Jahre einen Euro. Die Anmeldung läuft direkt über den Referenten Achim Marré, E-Mail: a-marre@web.de oder Tel. 02202 142263.



Pilze von Anis-Egerling bis Zunderschwamm – ein Streifzug durch die Welt der Fadenwesen Auf dieser Erkundungstour durch die Welt der Pilze am 23. August erfahren die Teilnehmer alles über die Lebensweise, Vorkommen und Auswirkungen der Pilze auf Natur und Umwelt. Auch die Frage nach „giftig oder genießbar“ wird anhand der Funde erläutert. Erforderlich sind wetterfeste Kleidung und „geländegängige“ Schuhe sowie Pilzliteratur, Lupe, Körbchen und Messer, soweit vorhanden. Treffpunkt um 14 Uhr ist in Nümbrecht, Pkw-Parkplatz bei Schloss Homburg. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder und 15 Euro für Familien.



Nümbrechter Acht – Naturerlebnisse auf dem Auen-Klangpfad Am Sonntag, 23. August, nimmt Michael Schulze seine Teilnehmer mit auf eine Wanderung durch das Homburger Ländchen. Ausgehend von Schloss Homburg führt der kleine Teil der Acht auf dem Klangpfad bis zum imposanten Aussichtsturm „Auf dem Lindchen“ und weiter zum stillen Hexenweiher. Wieder zurück am Roten Haus gibt die Biostation Oberberg einen kleinen Einblick in ihre Arbeit in der Region. Die zweite Hälfte der Acht führt auf den Auenpfad, wo die Besucher der Bröl und ihren Zuflüssen sehr nah kommen und in die Auenwelt des Homburger Ländchens eintauchen. Die Streckenlänge beträgt 16 Kilometer, Treffpunkt um 11 Uhr ist in Nümbrecht, BSO, Rotes Haus (Adresse für Navi: Schloss Homburg 2, 51588 Nümbrecht). Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene, für Jugendliche bis 17 Jahre acht Euro. Die Anmeldung läuft direkt über den Referenten Michael Schulze – www.weggefaehrte.com, E-Mail: info@weggefaehrte.com, Tel. 0176 27095793.



Schafe, Wolle, Filz und Faden – Ein Woll-Workshop für Erwachsene In dem Einsteiger-Workshop am 23. August lernen die Teilnehmer zunächst die Klosterhof-Schafe persönlich kennen, kämmen die gewaschene Rohwolle, machen erste Filzerfahrungen und bekommen einen Eindruck, einen Faden selbst zu spinnen. Treffpunkt um 15 Uhr ist in Gummersbach, Klosterhof Bünghausen, Hömelstraße 12. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro – inklusive Imbiss. Die Anmeldung läuft direkt über den Klosterhof Bünghausen unter E-Mail: susanne@klosterbauer.de



Wilde Frauen- und Seelenkräuter Unter Leitung von Referentin Petra Bischoff lernen Teilnehmer heimische Kräuter kennen und erfahren etwas über ihre unterstützende und lindernde Heilwirkung bei Frauenzipperlein, Wechseljahren, Menstruation, aber auch Seelenkräuter für Beruhigung, Schlaf, Wohlbefinden spielen eine wichtige Rolle. „Sie sprechen über unterstützende Tees, und jeder mischt seine Teemischung für zu Hause“, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt am 26. August um 16 Uhr ist in Nümbrecht, BSO, Landschaftshaus. Die Teilnahme kostet 16 Euro. Anmeldung über Referentin Petra Bischoff unter E-Mail: kraeuterschaetze@t-online.de oder Tel. 0151 50746262.