Oberbergischer Kreis Solar-Ausbau soll schonend verlaufen

Für Photovoltaik in der Landschaft gebe es mehrere Ausgestaltungsmöglichkeiten, sagte Herhaus. „Entweder die Freiflächenanlagen, bei denen die Energiegewinnung im Mittelpunkt steht. Dabei stehen die Panels dicht an dicht nebeneinander.“ Dann gebe es noch die sogenannte Agri-PV, bei der Flächen gleichzeitig für Stromproduktion und landwirtschaftliche Produktion genutzt würden sowie PV-Biodiversitätsanlagen. „Das ist eine auf Artenvielfalt ausgerichtete Form der Agri-PV, bei der drei Ziele auf einer Fläche erreicht werden sollen: Erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Biodiversität“, so der Dezernent. Richtig in den Dialog miteinander gegangen sei man im Juni, das ganze Thema habe man Anfang dieses Jahres ins Auge genommen. Die weitere Zeitschiene sei nun so angelegt, dass die Kommunen in der zweiten Jahreshälfte 2024 soweit seien, dass sie in die individuelle Planung einsteigen könnten, sagte der Landrat.