Volksbank Oberberg DZ Bank verabschiedet Ingo Stockhausen

Auf der Hauptversammlung der DZ BANK ist Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Oberberg, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender verabschiedet worden. Die Veranstaltung fand in festlichem Rahmen im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt statt. Im Mai 2018 war Ingo Stockhausen in den Aufsichtsrat der DZ BANK gewählt worden, nach drei Jahren übernahm er das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Henning Deneke-Jöhrens, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DZ BANK AG, würdigte Stockhausens Engagement: „Du warst mir in all den Jahren immer ein guter Stellvertreter und wichtiger Sparringspartner. Wir standen in ständigem Austausch.“